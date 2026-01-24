Soirée couscous Royal Restaurant Mamasè Messanges
Soirée couscous Royal Restaurant Mamasè Messanges vendredi 6 février 2026.
Soirée couscous Royal
Restaurant Mamasè 5 Route de la Côte d’Argent Messanges Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Soirée couscous au Restaurant Mamasé. Pensez à réserver vos soirées couscous sur place ou à emporter tous les vendredis soir.
5 viandes, 5 légumes.
Soirée couscous au Restaurant Mamasé. Pensez à réserver vos soirées couscous sur place ou à emporter tous les vendredis soir.
5 viandes, 5 légumes. .
Restaurant Mamasè 5 Route de la Côte d’Argent Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 92 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée couscous Royal
Couscous evenings at Restaurant Mamasé. Don’t forget to book your couscous evenings to eat in or take away every Friday evening.
5 meats, 5 vegetables.
L’événement Soirée couscous Royal Messanges a été mis à jour le 2026-01-22 par OTI LAS