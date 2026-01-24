Soirée couscous Royal Restaurant Mamasè Messanges

Soirée couscous Royal

Restaurant Mamasè 5 Route de la Côte d’Argent Messanges Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Soirée couscous au Restaurant Mamasé. Pensez à réserver vos soirées couscous sur place ou à emporter tous les vendredis soir.

5 viandes, 5 légumes.

Restaurant Mamasè 5 Route de la Côte d’Argent Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 92 05

English : Soirée couscous Royal

Couscous evenings at Restaurant Mamasé. Don’t forget to book your couscous evenings to eat in or take away every Friday evening.

5 meats, 5 vegetables.

L’événement Soirée couscous Royal Messanges a été mis à jour le 2026-01-22 par OTI LAS