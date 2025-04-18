Dégustations gratuites de vins Bergerie des vignerons landais Messanges

Messanges

Dégustations gratuites de vins

Bergerie des vignerons landais 31 chemin de Camentron Messanges Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:30:00

fin : 2026-05-16 12:30:00

Date(s) :

2026-05-16

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Bergerie des vignerons landais 31 chemin de Camentron Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 33 35 caveau-messanges@tursan.fr

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English : Dégustations gratuites de vins

L’événement Dégustations gratuites de vins Messanges a été mis à jour le 2026-04-27 par OTI LAS