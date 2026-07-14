Informations pratiques

Neuvic

Dégustations gratuites produits du terroir

Avenue des 11 Novembre 1918 et 8 Mai 194 Neuvic Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 11:00:00

fin : 2026-07-14 12:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Découvrez les saveurs de la Corrèze avec Les Fines Bouches Rient !

Chaque mardi à 11 h, Les Fines Bouches Rient vous invitent à partager un moment gourmand autour d’une dégustation gratuite de leurs salaisons, charcuteries artisanales et d’une sélection de produits issus des artisans Origine Corrèze, disponibles en boutique.

Cette rencontre conviviale est l’occasion de découvrir des produits authentiques, des savoir-faire locaux et les richesses gastronomiques de notre territoire, dans une ambiance chaleureuse et passionnée.

Et pour rendre l’expérience encore plus ludique, testez vos connaissances lors d’un petit quiz ! De nombreux lots gourmands sont à gagner.

Une halte incontournable pour les amoureux de la gastronomie locale… et une belle façon de repartir avec un peu de Corrèze dans vos valises ! .

Avenue des 11 Novembre 1918 et 8 Mai 194 Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 17 11 lesfinesbouchesrient@gmail.com

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English : Dégustations gratuites produits du terroir

L’événement Dégustations gratuites produits du terroir Neuvic a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme de Haute Corrèze