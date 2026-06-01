Déjeuner aux tripoux et choux farcis à St Laurent d’Olt Saint-Laurent-d’Olt dimanche 28 juin 2026.

Saint-Laurent-d’Olt

Déjeuner aux tripoux et choux farcis à St Laurent d’Olt

Saint-Laurent-d’Olt Aveyron

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

sur place

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Venez profiter d’un déjeuner aux tripoux et de choux farcis

Rendez-vous dans la cour de la maison de retraite du Val d’Olt, place de la mairie à St Laurent d’Olt

Sur place à partir de 8h (dans la cour de l’EHPAD, entrée par le porche) ou à emporter avec vos contenants

Menu

Galantine de dinde

Tripoux ou choux farcis (avec patate)

fromage

gâteau à la broche et fruit

Café et vin (inclus)

réservation conseillée au 06 41 19 01 59

organisé par les amis du Val d’Olt au profit des résidents de la maison de retraite. 18 .

Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 6 41 19 01 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy a tripoux and stuffed cabbage lunch

L’événement Déjeuner aux tripoux et choux farcis à St Laurent d’Olt Saint-Laurent-d’Olt a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)