Déjeuner aux tripoux et choux farcis à St Laurent d’Olt Saint-Laurent-d’Olt
Déjeuner aux tripoux et choux farcis à St Laurent d’Olt Saint-Laurent-d’Olt dimanche 28 juin 2026.
Saint-Laurent-d’Olt
Déjeuner aux tripoux et choux farcis à St Laurent d’Olt
Saint-Laurent-d’Olt Aveyron
Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif
sur place
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Venez profiter d’un déjeuner aux tripoux et de choux farcis
Rendez-vous dans la cour de la maison de retraite du Val d’Olt, place de la mairie à St Laurent d’Olt
Sur place à partir de 8h (dans la cour de l’EHPAD, entrée par le porche) ou à emporter avec vos contenants
Menu
Galantine de dinde
Tripoux ou choux farcis (avec patate)
fromage
gâteau à la broche et fruit
Café et vin (inclus)
réservation conseillée au 06 41 19 01 59
organisé par les amis du Val d’Olt au profit des résidents de la maison de retraite. 18 .
Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 6 41 19 01 59
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English :
Come and enjoy a tripoux and stuffed cabbage lunch
L’événement Déjeuner aux tripoux et choux farcis à St Laurent d’Olt Saint-Laurent-d’Olt a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)