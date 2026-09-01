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Déjeuner Champêtre au profit d’Haïti Beauville

dimanche 13 septembre 2026 · Beauville

Déjeuner Champêtre au profit d’Haïti Beauville

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
1383 Route de la Petite Séoune
Ville
47470 Beauville
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
12 12 12 Tarif réduit

Beauville

Déjeuner Champêtre au profit d’Haïti

1383 Route de la Petite Séoune Beauville Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Repas champêtre organisé par l’association ATEFAT au profit d’Haïti.

Punch, crudités, accras.

Plat au choix.

Desserts variés, café, vin rosé et rouge.

Sur réservation.
Repas champêtre organisé par l’association ATEFAT au profit d’Haïti.

Punch, crudités, accras.

Plat au choix
Ragoût de boeuf à l’antillaise
Picadillo cubain
Sauce morue à l’haïtienne
Cuisse de poulet façon campagnarde
Accompagment riz créole ou riz collé

Desserts variés, café, vin rosé et rouge.

Sur réservation.   .

1383 Route de la Petite Séoune Beauville 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 40 14  assoatefat@orange.fr

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English : Déjeuner Champêtre au profit d’Haïti

Country-style meal organized by the ATEFAT association to benefit Haiti.

Punch, raw vegetables, accras.

Choice of main course.

Assorted desserts, coffee, rosé and red wine.

Reservations required.

L’événement Déjeuner Champêtre au profit d’Haïti Beauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Destination Agen

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