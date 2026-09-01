Déjeuner Champêtre au profit d’Haïti Beauville
dimanche 13 septembre 2026 · Beauville
Informations pratiques
Beauville
Déjeuner Champêtre au profit d’Haïti
1383 Route de la Petite Séoune Beauville Lot-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Repas champêtre organisé par l’association ATEFAT au profit d’Haïti.
Punch, crudités, accras.
Plat au choix.
Desserts variés, café, vin rosé et rouge.
Sur réservation.
Repas champêtre organisé par l’association ATEFAT au profit d’Haïti.
Punch, crudités, accras.
Plat au choix
Ragoût de boeuf à l’antillaise
Picadillo cubain
Sauce morue à l’haïtienne
Cuisse de poulet façon campagnarde
Accompagment riz créole ou riz collé
Desserts variés, café, vin rosé et rouge.
Sur réservation. .
1383 Route de la Petite Séoune Beauville 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 40 14 assoatefat@orange.fr
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English : Déjeuner Champêtre au profit d’Haïti
Country-style meal organized by the ATEFAT association to benefit Haiti.
Punch, raw vegetables, accras.
Choice of main course.
Assorted desserts, coffee, rosé and red wine.
Reservations required.
L’événement Déjeuner Champêtre au profit d’Haïti Beauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Destination Agen