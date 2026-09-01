Informations pratiques

Beauville

Déjeuner Champêtre au profit d’Haïti

1383 Route de la Petite Séoune Beauville Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Repas champêtre organisé par l’association ATEFAT au profit d’Haïti.

Punch, crudités, accras.

Plat au choix.

Desserts variés, café, vin rosé et rouge.

Sur réservation.

Repas champêtre organisé par l’association ATEFAT au profit d’Haïti.

Punch, crudités, accras.

Plat au choix

Ragoût de boeuf à l’antillaise

Picadillo cubain

Sauce morue à l’haïtienne

Cuisse de poulet façon campagnarde

Accompagment riz créole ou riz collé

Desserts variés, café, vin rosé et rouge.

Sur réservation. .

1383 Route de la Petite Séoune Beauville 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 40 14 assoatefat@orange.fr

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English : Déjeuner Champêtre au profit d’Haïti

Country-style meal organized by the ATEFAT association to benefit Haiti.

Punch, raw vegetables, accras.

Choice of main course.

Assorted desserts, coffee, rosé and red wine.

Reservations required.

L’événement Déjeuner Champêtre au profit d’Haïti Beauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Destination Agen