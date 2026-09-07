DEJEUNER DE NOEL, Palais du littoral, Grande-Synthe
vendredi 4 décembre 2026 · Palais du littoral · Grande-Synthe
Informations pratiques
DEJEUNER DE NOEL 4 et 5 décembre Palais du littoral Nord
5€/personne, inscription accueil.com le 5 novembre 2026 réservé aux Grands-Synthois sur présentation d’un justificatif de domicile et carte d’identité.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-04T11:30:00+01:00 – 2026-12-04T18:00:00+01:00
Fin : 2026-12-05T11:30:00+01:00 – 2026-12-05T18:00:00+01:00
Déjeuner de Noël au Palais du Littoral
Ainsi qu’une prestation de Stone
Moment conviviable et chaleureux
Palais du littoral grande synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « seniors@ville-grande-synthe.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.28.26.31.21 »}]
DEJEUNER SPECTACLE DANSANT
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