DEJEUNER DE NOEL, Palais du littoral, Grande-Synthe

Informations pratiques

DEJEUNER DE NOEL 4 et 5 décembre Palais du littoral Nord

5€/personne, inscription accueil.com le 5 novembre 2026 réservé aux Grands-Synthois sur présentation d’un justificatif de domicile et carte d’identité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-04T11:30:00+01:00 – 2026-12-04T18:00:00+01:00

Fin : 2026-12-05T11:30:00+01:00 – 2026-12-05T18:00:00+01:00

Déjeuner de Noël au Palais du Littoral

Ainsi qu’une prestation de Stone

Moment conviviable et chaleureux

Palais du littoral grande synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « seniors@ville-grande-synthe.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.28.26.31.21 »}]

DEJEUNER SPECTACLE DANSANT