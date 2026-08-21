GYM SUR CHAISE, Maison de Quartier du Courghain, Grande-Synthe

Informations pratiques

GYM SUR CHAISE Mardi 8 septembre, 09h00 Maison de Quartier du Courghain Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-08T09:00:00+02:00 – 2026-09-08T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-08T09:00:00+02:00 – 2026-09-08T10:00:00+02:00

Maison quartier du Courghain

Rejoignez nous pour une séance de renforcement musculaire et gym douce sur chaise spécialement conçue pour être inclusive et accessible à tous, quel que soit votre niveau de condition physique.

Maison de Quartier du Courghain Place du Courghain 59760 Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]

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