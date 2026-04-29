Déjeuner Gastronomique de Saint-Amour à Lancié ! Déjeuner Domaine des Nugues Lancié
Déjeuner Gastronomique de Saint-Amour à Lancié ! Déjeuner Domaine des Nugues Lancié samedi 20 juin 2026.
Lancié
Déjeuner Gastronomique de Saint-Amour à Lancié ! Déjeuner
Domaine des Nugues 40 rue de la Serve Lancié Rhône
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 11:00:00
fin : 2026-06-20 15:00:00
Date(s) :
2026-06-20
A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Domaine des Nugues vous accueille pour le déjeuner du samedi 20 juin 2026 pour l’événement Déjeuner Gastronomique de Saint-Amour à Lancié ! . … Voir la suite sur le site du festival
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Domaine des Nugues 40 rue de la Serve Lancié 69220 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 04 14 00 contact@domainedesnugues.fr
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English : Déjeuner gastronomique de Saint Amour à Lancié Lunch
During Bienvenue en Beaujonomie, Domaine des Nugues will welcome you for lunch on Saturday 20 June 2026 for the event Déjeuner gastronomique de Saint Amour à Lancié . … See more on the event website
L’événement Déjeuner Gastronomique de Saint-Amour à Lancié ! Déjeuner Lancié a été mis à jour le 2026-04-29 par Inter Beaujolais