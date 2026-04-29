Un dimanche gastonomique avec la Famille Gelin Déjeuner Domaine des Nugues Lancié
Un dimanche gastonomique avec la Famille Gelin Déjeuner Domaine des Nugues Lancié dimanche 21 juin 2026.
Lancié
Un dimanche gastonomique avec la Famille Gelin Déjeuner
Domaine des Nugues 40 rue de la Serve Lancié Rhône
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 11:00:00
fin : 2026-06-21 15:00:00
Date(s) :
2026-06-21
A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Domaine des Nugues vous accueille pour le déjeuner du dimanche 21 juin 2026 pour l’événement Un dimanche gastonomique avec la Famille Gelin . … Voir la suite sur le site du festival
.
Domaine des Nugues 40 rue de la Serve Lancié 69220 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 04 14 00 contact@domainedesnugues.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Déjeuner gastronomique de Saint Amour à Lancié Lunch
During Bienvenue en Beaujonomie, Domaine des Nugues will welcome you for lunch on Sunday 21 June 2026 for the event Déjeuner gastronomique de Saint Amour à Lancié . … See more on the event website
L’événement Un dimanche gastonomique avec la Famille Gelin Déjeuner Lancié a été mis à jour le 2026-04-29 par Inter Beaujolais