Déjeuner navets salés Meistratzheim
dimanche 18 octobre 2026 · Meistratzheim
Informations pratiques
Meistratzheim
Déjeuner navets salés
102 A rue de la Schifflach Meistratzheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-18 12:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Le Comité de gestion de la salle polyvalente organise son traditionnel déjeuner à base de navets salés.Au menu ‘suri-rüewe’ou pâté en croûte plus dessert et café, avec animation musicale par Fernando .
C’est le retour du repas navets salés à Meistratzheim, organisé par le Comité de Gestion de la salle polyvalente.
Au menu suri-rüewe ou pâté en croûte, dessert et café. Animation musicale par ‘Fernando’.
Uniquement sur réservation au 03 88 95 54 37 ou sur www.meistratzheim.fr
Venez déguster les délicieux süri-rüewe et passer un agréable moment musical ! .
102 A rue de la Schifflach Meistratzheim 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 54 37 mairie@meistratzheim.fr
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English :
The Multipurpose Hall Management Committee is hosting its traditional lunch featuring salted turnips.On the menu: suri-r%FCewe or p%E2t%E9 en cro%FBte, plus dessert and coffee, with musical entertainment by Fernando.
L’événement Déjeuner navets salés Meistratzheim a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme d’Obernai
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