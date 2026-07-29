Informations pratiques

Meistratzheim

Déjeuner navets salés

102 A rue de la Schifflach Meistratzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-18 12:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Le Comité de gestion de la salle polyvalente organise son traditionnel déjeuner à base de navets salés.Au menu ‘suri-rüewe’ou pâté en croûte plus dessert et café, avec animation musicale par Fernando .

C’est le retour du repas navets salés à Meistratzheim, organisé par le Comité de Gestion de la salle polyvalente.

Au menu suri-rüewe ou pâté en croûte, dessert et café. Animation musicale par ‘Fernando’.

Uniquement sur réservation au 03 88 95 54 37 ou sur www.meistratzheim.fr

Venez déguster les délicieux süri-rüewe et passer un agréable moment musical ! .

102 A rue de la Schifflach Meistratzheim 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 54 37 mairie@meistratzheim.fr

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English :

The Multipurpose Hall Management Committee is hosting its traditional lunch featuring salted turnips.On the menu: suri-r%FCewe or p%E2t%E9 en cro%FBte, plus dessert and coffee, with musical entertainment by Fernando.

L’événement Déjeuner navets salés Meistratzheim a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme d’Obernai