Informations pratiques

Saint-Maurice-Navacelles

DÉJEUNER PANORAMIQUE

La Baume Auriol Saint-Maurice-Navacelles Hérault

Tarif : 75 – 75 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Se retrouver le temps d’un déjeuner dominical face au Cirque de Navacelles et se laisser séduire par les délicieux mets proposés par nos membres JRE-France une journée placée sous le signe de la gourmandise, du partage et de la convivialité !

Ce déjeuner servi en 4 services vous offrira un moment privilégié dans un cadre magique, pour découvrir les recettes signatures de nos chefs, en accord avec les vins IGP Pays d’Oc. Une occasion unique pour chaque convive d’échanger directement avec les chefs et de découvrir leur univers culinaire.

Chaque convive sera invité à rejoindre l’une des grandes tablées dressées pour ce déjeuner et de partager avec ses proches et les autres participants cette expérience où l’alchimie du lieu et de nos chefs vous emportera le temps de ce déjeuner d’exception.

Une visite sera organisée par l’Office de Tourisme de 11h à 12h. .

La Baume Auriol Saint-Maurice-Navacelles 34520 Hérault Occitanie

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English :

Get together for a Sunday lunch overlooking the Cirque de Navacelles and indulge in the delicious dishes prepared by our JRE-France members: a day dedicated to good food, sharing, and camaraderie!

L’événement DÉJEUNER PANORAMIQUE Saint-Maurice-Navacelles a été mis à jour le 2026-09-01 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC