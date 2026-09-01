DÉJEUNER PANORAMIQUE Saint-Maurice-Navacelles
dimanche 27 septembre 2026 · Saint-Maurice-Navacelles
Informations pratiques
Saint-Maurice-Navacelles
DÉJEUNER PANORAMIQUE
La Baume Auriol Saint-Maurice-Navacelles Hérault
Tarif : 75 – 75 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Se retrouver le temps d’un déjeuner dominical face au Cirque de Navacelles et se laisser séduire par les délicieux mets proposés par nos membres JRE-France une journée placée sous le signe de la gourmandise, du partage et de la convivialité !
Ce déjeuner servi en 4 services vous offrira un moment privilégié dans un cadre magique, pour découvrir les recettes signatures de nos chefs, en accord avec les vins IGP Pays d’Oc. Une occasion unique pour chaque convive d’échanger directement avec les chefs et de découvrir leur univers culinaire.
Chaque convive sera invité à rejoindre l’une des grandes tablées dressées pour ce déjeuner et de partager avec ses proches et les autres participants cette expérience où l’alchimie du lieu et de nos chefs vous emportera le temps de ce déjeuner d’exception.
Une visite sera organisée par l’Office de Tourisme de 11h à 12h. .
La Baume Auriol Saint-Maurice-Navacelles 34520 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Get together for a Sunday lunch overlooking the Cirque de Navacelles and indulge in the delicious dishes prepared by our JRE-France members: a day dedicated to good food, sharing, and camaraderie!
L’événement DÉJEUNER PANORAMIQUE Saint-Maurice-Navacelles a été mis à jour le 2026-09-01 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
À voir aussi à Saint-Maurice-Navacelles (Hérault)
- Conférence : Gardarem la mémoire – La lutte du Larzac, quel patrimoine ?, Médiatheque Georgette Milhau, Saint-Maurice-Navacelles 18 septembre 2026
- JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LA FERME FORTIFIÉE DE LA PRUNARÈDE Saint-Maurice-Navacelles 19 septembre 2026
- Visite commentée : la ferme fortifiée de la Prunarède, La Prunarède, Saint-Maurice-Navacelles 19 septembre 2026