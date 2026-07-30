Informations pratiques

Saint-Maurice-Navacelles

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LA FERME FORTIFIÉE DE LA PRUNARÈDE

D130 Saint-Maurice-Navacelles Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Ouverte pour la première fois au public après sa restauration, venez découvrir une ferme fortifiée au cœur du Larzac méridional.

Isolée au cœur du Larzac méridional, cette ferme fortifiée interpelle quiconque se rend au Cirque de Navacelles.

Restaurée voilà plus de 10 ans, elle est ouverture au public pour la première fois aujourd’hui !

Vous allez pouvoir parcourir les pièces et imaginer l’histoire de cette ferme caussenarde connue depuis plus de 8 siècles pour redonner un souffle de vie à cette bâtisse.

Elle témoigne d’un ensemble seigneurial et domanial vaste, propre aux habitats dispersés du Larzac médiéval.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Lodève ou sur la billetterie en ligne. .

D130 Saint-Maurice-Navacelles 34520 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LA FERME FORTIFIÉE DE LA PRUNARÈDE

Open to the public for the first time following its restoration, come discover a fortified farm in the heart of southern Larzac.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LA FERME FORTIFIÉE DE LA PRUNARÈDE Saint-Maurice-Navacelles a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC