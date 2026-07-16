SOIRÉE CINÉMA SOUS LES ÉTOILES AVEC LE FILM DOCUMENTAIRE ELLE VIVENT ICI Saint-Maurice-Navacelles

Informations pratiques

Saint-Maurice-Navacelles

SOIRÉE CINÉMA SOUS LES ÉTOILES AVEC LE FILM DOCUMENTAIRE ELLE VIVENT ICI

La Baume Auriol Saint-Maurice-Navacelles Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

À travers les témoignages d’une quinzaine de femmes de 11 à 95 ans, ce documentaire de Josette Hart et Jean Milleville explore les choix, les défis et les richesses de la vie dans les Grands Causses. Un regard sensible sur une ruralité vivante, entre paysages d’exception et destins de femmes.

Un film documentaire réalisé par Josette Hart et Jean Milleville (durée 52′). Ici, c’est le Sud Aveyron, le Parc Naturel Régional des Grands Causses avec ses plateaux calcaires arides balayés par les vents, ses vallées fertiles, sa terre céréalière, ses routes étroites et sinueuses et l’autoroute A75 coupant en deux le territoire. La lumière qui accentue les ocres des pierres et les gris des lauzes est criante de contrastes. Ce fabuleux terrain de jeux est surtout prisé des touristes amateurs de sports extrêmes et des amoureux de beauté sauvage. Mais en dehors de l’été, pourquoi y rester, pourquoi et comment y vivre ? Une quinzaine de femmes âgées de 11 à 95 ans nous en parlent. Certaines sont nées ici, d’autres y sont venues. Quels ont été leurs parcours de vie ? Quelles vies peuvent se réinventer dans une ruralité aussi excentrée ? Vivre ici, pourquoi, comment, quel sens donner à cette vie choisie ou subie ? Quel est l’impact d’un tel environnement sur ces vies ? Les témoignages poignants de ces femmes balayent tous les préjugés. Une animation co-organisée par l’Entente Interdépartementale Causses et Cévennes et le syndicat mixte du Grand Site de France du Cirque de Navacelles, pour donner à voir et à comprendre les paysages et la culture agropastorale. .

La Baume Auriol Saint-Maurice-Navacelles 34520 Hérault Occitanie +33 4 66 48 31 23

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English :

%C0 Through the testimonies of some fifteen women aged 11 %E0 to 95, this documentary by Josette Hart and Jean Milleville explores the choices, challenges, and joys of life in the Grands Causses. A sensitive look at vibrant rural life, set against a backdrop of exceptional landscapes and the stories of these women.

L’événement SOIRÉE CINÉMA SOUS LES ÉTOILES AVEC LE FILM DOCUMENTAIRE ELLE VIVENT ICI Saint-Maurice-Navacelles a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC