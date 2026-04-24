Saint-Maurice-Navacelles

JOURNÉE FESTIV’ÉTÉ AU CIRQUE DE NAVACELLES

Hameau de Navacelles Saint-Maurice-Navacelles Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Vivez une journée au rythme du Grand Site de France Cirque de Navacelles ! Au programme Visites guidées du hameau de Navacelles, animation les petites bêtes les pieds dans l’eau , stand des écovolontaires, baleti occitan, ciné plein air et restauration assurée par les restaurateurs du hameau de Navacelles.

Vivez une journée au rythme du Grand Site de France Cirque de Navacelles !

Au programme

De 14h à 18h

– Visites guidées du hameau de Navacelles et stand des écovolontaires du Syndicat Mixte du Cirque de Navacelles.

– Animation Les petites bêtes les pieds dans l’eau de la rivière Vis, par l’association KERMIT.

20h Baleti occitan Patin Couffin.

22h Séance de cinéma en plein air, organisé par l’Entente Causses et Cévennes.

Restauration assurée par les restaurateurs du hameau de Navacelles. .

Hameau de Navacelles Saint-Maurice-Navacelles 34520 Hérault Occitanie +33 4 99 54 27 03 contact@cirquenavacelles.com

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English :

Experience a day at the pace of the Grand Site de France Cirque de Navacelles! On the program: Guided tours of the Navacelles hamlet, Les petites bêtes les pieds dans l’eau animation, ecovolunteer stand, Occitan baleti, open-air cinema and catering provided by Navacelles hamlet restaurateurs.

L’événement JOURNÉE FESTIV’ÉTÉ AU CIRQUE DE NAVACELLES Saint-Maurice-Navacelles a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC