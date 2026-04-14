Goûter préhistorique au dolmen, Belvédère de la Baume Auriol 34520 Saint-Maurice-Navacelles, Saint-Maurice-Navacelles
Goûter préhistorique au dolmen, Belvédère de la Baume Auriol 34520 Saint-Maurice-Navacelles, Saint-Maurice-Navacelles dimanche 14 juin 2026.
Goûter préhistorique au dolmen Dimanche 14 juin, 16h00 Belvédère de la Baume Auriol 34520 Saint-Maurice-Navacelles Hérault
Sur inscription
Visite familiale de 1h30 – Tout public à partir de 6 ans -, Tenue adaptée pour une petite marche de 15 minutes à plat (chaussures fermées, couvre-chefs, crème solaire)
! Non accessible poussette et PMR
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00
Hache polie, bijoux, poterie, réserve de nourriture : le
stock est bon ! En route pour le Néolithique, avec une
besace étrangement remplie, pour comprendre ce que
sont venus faire les humains sur ce petit bout du Larzac
avec vue sur les Gorges de La Vis, il y a 5000 ans !
Belvédère de la Baume Auriol 34520 Saint-Maurice-Navacelles Baume Auriol 34520 Saint-Maurice-Navacelles Saint-Maurice-Navacelles 34520 Hérault Occitanie 0499542703 https://www.cirquenavacelles.com/animations-et-evenementiels/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/gouter-prehistorique-au-dolmen »}] Belvédère sur le Cirque de Navacelles parking et restauration sur place
Hache polie, bijoux, poterie, réserve de nourriture : le
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