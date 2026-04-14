Goûter préhistorique au dolmen, Belvédère de la Baume Auriol 34520 Saint-Maurice-Navacelles, Saint-Maurice-Navacelles

Goûter préhistorique au dolmen Dimanche 14 juin, 16h00 Belvédère de la Baume Auriol 34520 Saint-Maurice-Navacelles Hérault

Sur inscription

Visite familiale de 1h30 – Tout public à partir de 6 ans -, Tenue adaptée pour une petite marche de 15 minutes à plat (chaussures fermées, couvre-chefs, crème solaire)

! Non accessible poussette et PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Hache polie, bijoux, poterie, réserve de nourriture : le

stock est bon ! En route pour le Néolithique, avec une

besace étrangement remplie, pour comprendre ce que

sont venus faire les humains sur ce petit bout du Larzac

avec vue sur les Gorges de La Vis, il y a 5000 ans !

Belvédère de la Baume Auriol 34520 Saint-Maurice-Navacelles Baume Auriol 34520 Saint-Maurice-Navacelles Saint-Maurice-Navacelles 34520 Hérault Occitanie 0499542703 https://www.cirquenavacelles.com/animations-et-evenementiels/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/gouter-prehistorique-au-dolmen »}] Belvédère sur le Cirque de Navacelles parking et restauration sur place

Hache polie, bijoux, poterie, réserve de nourriture : le

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