Saint-Maurice-Navacelles

FÊTE DE LA NATURE LE VIVANT QUI SE DÉFEND

250 route de fontenille de vis Saint-Maurice-Navacelles Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Soirée dédiée à la Fête de la nature à Saint Maurice Navacelles

Soirée dédiée à la Fête de la nature avec

-à 17H un atelier Land art pour les enfants,

-à 18H un atelier d’écriture autour de notre rapport au vivant,

-à 19H un repas partagé,

-à 20H la projection du film documentaire Le vivant qui se défend

– à 22H une balade nocturne ( prenez vos lampes de poche pour le retour) .

250 route de fontenille de vis Saint-Maurice-Navacelles 34520 Hérault Occitanie +33 042291087 media.stmnav@gmail.com

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English :

An evening dedicated to the Fête de la nature at Saint Maurice Navacelles

L’événement FÊTE DE LA NATURE LE VIVANT QUI SE DÉFEND Saint-Maurice-Navacelles a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC