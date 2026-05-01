FÊTE DE LA NATURE LE VIVANT QUI SE DÉFEND Saint-Maurice-Navacelles
FÊTE DE LA NATURE LE VIVANT QUI SE DÉFEND Saint-Maurice-Navacelles vendredi 22 mai 2026.
Saint-Maurice-Navacelles
FÊTE DE LA NATURE LE VIVANT QUI SE DÉFEND
250 route de fontenille de vis Saint-Maurice-Navacelles Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Soirée dédiée à la Fête de la nature à Saint Maurice Navacelles
Soirée dédiée à la Fête de la nature avec
-à 17H un atelier Land art pour les enfants,
-à 18H un atelier d’écriture autour de notre rapport au vivant,
-à 19H un repas partagé,
-à 20H la projection du film documentaire Le vivant qui se défend
– à 22H une balade nocturne ( prenez vos lampes de poche pour le retour) .
250 route de fontenille de vis Saint-Maurice-Navacelles 34520 Hérault Occitanie +33 042291087 media.stmnav@gmail.com
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English :
An evening dedicated to the Fête de la nature at Saint Maurice Navacelles
L’événement FÊTE DE LA NATURE LE VIVANT QUI SE DÉFEND Saint-Maurice-Navacelles a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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