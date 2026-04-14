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Visite de la Baume Auriol, une grotte médiévale fortifiée, Belvédère de la Baume Auriol 34520 Saint-Maurice-Navacelles, Saint-Maurice-Navacelles

Visite de la Baume Auriol, une grotte médiévale fortifiée, Belvédère de la Baume Auriol 34520 Saint-Maurice-Navacelles, Saint-Maurice-Navacelles

Visite de la Baume Auriol, une grotte médiévale fortifiée, Belvédère de la Baume Auriol 34520 Saint-Maurice-Navacelles, Saint-Maurice-Navacelles dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Belvédère de la Baume Auriol 34520 Saint-Maurice-Navacelles

Adresse : Baume Auriol 34520 Saint-Maurice-Navacelles

Ville : 34520 Saint-Maurice-Navacelles

Département : Hérault

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : Sur inscription Visite guidée de 45 min - Tout public à partir de 8 ans - Tenue sportive adaptée (chaussures de marche, lampe torche) Accès délicat (échelle, terrain glissant)

Visite de la Baume Auriol, une grotte médiévale fortifiée Dimanche 14 juin, 10h00 Belvédère de la Baume Auriol 34520 Saint-Maurice-Navacelles Hérault

Sur inscription
Visite guidée de 45 min – Tout public à partir de 8 ans – Tenue sportive adaptée (chaussures de marche, lampe torche)
Accès délicat (échelle, terrain glissant)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T15:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T15:00:00+02:00

Mettez votre casque, allumez votre frontale, et descendez dans la grotte de la Baume Auriol ! Une visite insolite de cette grotte perchée à 300 mètres d’altitude sur les versants du Cirque de Navacelles. Prune Gasnault, animatrice du patrimoine, partagera avec vous l’histoire étonnante de ce lieu…

Belvédère de la Baume Auriol 34520 Saint-Maurice-Navacelles Baume Auriol 34520 Saint-Maurice-Navacelles Saint-Maurice-Navacelles 34520 Hérault Occitanie 0499542703 https://www.cirquenavacelles.com/animations-et-evenementiels/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-guidee-dune-grotte-la-baume-auriol-une-grotte-fortifiee-au-moyen-age »}] Belvédère sur le Cirque de Navacelles parking et restauration sur place
Mettez votre casque, allumez votre frontale, et descendez dans la grotte de la Baume Auriol ! Une visite insolite de cette grotte perchée à 300 mètres d’altitude sur les versants du Cirque de Prune…

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