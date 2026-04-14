Visite de la Baume Auriol, une grotte médiévale fortifiée, Belvédère de la Baume Auriol 34520 Saint-Maurice-Navacelles, Saint-Maurice-Navacelles

Visite de la Baume Auriol, une grotte médiévale fortifiée Dimanche 14 juin, 10h00 Belvédère de la Baume Auriol 34520 Saint-Maurice-Navacelles Hérault

Sur inscription

Visite guidée de 45 min – Tout public à partir de 8 ans – Tenue sportive adaptée (chaussures de marche, lampe torche)

Accès délicat (échelle, terrain glissant)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T15:00:00+02:00

Mettez votre casque, allumez votre frontale, et descendez dans la grotte de la Baume Auriol ! Une visite insolite de cette grotte perchée à 300 mètres d’altitude sur les versants du Cirque de Navacelles. Prune Gasnault, animatrice du patrimoine, partagera avec vous l’histoire étonnante de ce lieu…

Belvédère de la Baume Auriol 34520 Saint-Maurice-Navacelles Baume Auriol 34520 Saint-Maurice-Navacelles Saint-Maurice-Navacelles 34520 Hérault Occitanie 0499542703 https://www.cirquenavacelles.com/animations-et-evenementiels/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-guidee-dune-grotte-la-baume-auriol-une-grotte-fortifiee-au-moyen-age »}] Belvédère sur le Cirque de Navacelles parking et restauration sur place

Mettez votre casque, allumez votre frontale, et descendez dans la grotte de la Baume Auriol ! Une visite insolite de cette grotte perchée à 300 mètres d’altitude sur les versants du Cirque de Prune…

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