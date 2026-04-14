Visite guidée : crépuscule au dolmen de la Prunarède, Belvédère de la Baume Auriol 34520 Saint-Maurice-Navacelles, Saint-Maurice-Navacelles

Visite guidée : crépuscule au dolmen de la Prunarède Dimanche 14 juin, 20h00 Belvédère de la Baume Auriol 34520 Saint-Maurice-Navacelles Hérault

Sur inscription Visite guidée de 1h30 – Tout public – Tenue adaptée pour une petite marche de 15 min le soir

(chaussures fermées et lampes frontales) ! Non accessible poussette et PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T20:00:00+02:00 – 2026-06-14T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T20:00:00+02:00 – 2026-06-14T21:30:00+02:00

Rochers des fées, tombeaux de géants, sites

vénérés ou miraculeux… ? Rien de tel qu’une visite

crépusculaire pour vivre le dolmen de la Prunarède

et comprendre le sens de ce site funéraire du

Néolithique. Une visite guidée entre chiens et loups

dans un site naturel d’exception !

Belvédère de la Baume Auriol 34520 Saint-Maurice-Navacelles Baume Auriol 34520 Saint-Maurice-Navacelles Saint-Maurice-Navacelles 34520 Hérault Occitanie 0499542703 https://www.cirquenavacelles.com/animations-et-evenementiels/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/crepuscule-au-dolmen-de-la-prunarede »}] Belvédère sur le Cirque de Navacelles parking et restauration sur place

Rochers des fées, tombeaux de géants, sites

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