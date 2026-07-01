Informations pratiques

Saint-Maurice-Navacelles

SAINT-MAURICE-NAVACELLES EN FÊTE

Saint-Maurice-Navacelles Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02

Saint-Maurice-Navacelles en fête durant trois jours avec au programme, bal buvette, repas…

Au programme

Vendredi 31 juillet

19h Ouverture buvette

Restauration rapide sur place (paninis)

21h30 Bal avec DJ FL’évents Occitanie (@djflagde)

Samedi 1er août

15h Ouverture buvette & Concours de Pétanque (100€ + mises tirage à 15h30)

19h Apéritif en musique

21h Repas 20€/adulte 17€/enfant (-10 ans)

Salade, Jambon à la broche & POMME de terre grenaille, Fromage, Dessert, Vin & Café compris

Réservations avant le 28 juillet au 06.49.69.23.74 (SMS ou appel)

22h30 Bal avec l’orchestre Permission de Minuit (@p2mlive)

Dimanche 2 août

9h Aubade sous le thème Astérix et Obélix (réservée à l’ensemble du Foyer)

20h Repas tiré du sac sur la place .

Saint-Maurice-Navacelles 34520 Hérault Occitanie +33 6 49 69 23 74

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English : SAINT-MAURICE-NAVACELLES EN FÊTE

Saint-Maurice-Navacelles is celebrating for three days, with a dance, a refreshment stand, and meals on the program?

L’événement SAINT-MAURICE-NAVACELLES EN FÊTE Saint-Maurice-Navacelles a été mis à jour le 2026-07-10 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC