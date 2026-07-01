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AGENDA · Saint-Maurice-Navacelles

SAINT-MAURICE-NAVACELLES EN FÊTE Saint-Maurice-Navacelles

vendredi 31 juillet 2026 · Saint-Maurice-Navacelles

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Ville
34520 Saint-Maurice-Navacelles
Département
Hérault
Tarif
20 20

Saint-Maurice-Navacelles

SAINT-MAURICE-NAVACELLES EN FÊTE

Saint-Maurice-Navacelles Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02

Saint-Maurice-Navacelles en fête durant trois jours avec au programme, bal buvette, repas…
Au programme
Vendredi 31 juillet
19h Ouverture buvette
Restauration rapide sur place (paninis)
21h30 Bal avec DJ FL’évents Occitanie (@djflagde)

Samedi 1er août
15h Ouverture buvette & Concours de Pétanque (100€ + mises tirage à 15h30)
19h Apéritif en musique
21h Repas 20€/adulte 17€/enfant (-10 ans)
Salade, Jambon à la broche & POMME de terre grenaille, Fromage, Dessert, Vin & Café compris
Réservations avant le 28 juillet au 06.49.69.23.74 (SMS ou appel)
22h30 Bal avec l’orchestre Permission de Minuit (@p2mlive)

Dimanche 2 août
9h Aubade sous le thème Astérix et Obélix (réservée à l’ensemble du Foyer)
20h Repas tiré du sac sur la place   .

Saint-Maurice-Navacelles 34520 Hérault Occitanie +33 6 49 69 23 74 

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English : SAINT-MAURICE-NAVACELLES EN FÊTE

Saint-Maurice-Navacelles is celebrating for three days, with a dance, a refreshment stand, and meals on the program?

L’événement SAINT-MAURICE-NAVACELLES EN FÊTE Saint-Maurice-Navacelles a été mis à jour le 2026-07-10 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC

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