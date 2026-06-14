Saint-Maurice-Navacelles

NAVACELLES, QUEL CIRQUE ! 2026

La Baume Auriol Saint-Maurice-Navacelles Hérault

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-06

Partez à la découverte des gorges de la Vis et du cirque de Navacelles, un canyon spectaculaire mêlant puissance de la nature et empreinte de l’homme faïsses, moulin, sentier du facteur ou encore canal historique, témoin d’un ingénieux passé.

Laissez-vous emporter par une lecture de paysage pour découvrir l’un des plus célèbres canyons de France naturel ou façonné par l’homme ?

Les gorges de la Vis, cette rivière sinueuse et encaissée que l’on aperçoit à peine du bord des falaises du Larzac, mesurent au niveau du cirque de Navacelles plus de 300 m de profondeur et 1400m de large. A cette fabuleuse sculpture naturelle, il faut pourtant ajouter le travail de l’humain, partout où les yeux peuvent se poser chemin du facteur, faïsses, moulin et même un canal de dérivation qui a permis d’alimenter en électricité… le premier tramway de Montpellier ! .

La Baume Auriol Saint-Maurice-Navacelles 34520 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 44

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English : NAVACELLES, QUEL CIRQUE ! 2026

Discover the Vis gorges and the Navacelles cirque, a spectacular canyon combining the power of nature and the imprint of man: faïsses, mills, the letter carrier?s path and the historic canal, witness to an ingenious past.

L’événement NAVACELLES, QUEL CIRQUE ! 2026 Saint-Maurice-Navacelles a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC