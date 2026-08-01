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Délices persanes dîner spectacle Café Les Voyageurs Lanvéoc

mercredi 19 août 2026 · Café Les Voyageurs · Lanvéoc

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
20:09:00
Lieu
Café Les Voyageurs
Adresse
7 Rue de Tal Ar Groas
Ville
29160 Lanvéoc
Département
Finistère
Tarif

Lanvéoc

Délices persanes dîner spectacle

Café Les Voyageurs 7 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:09:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Des contes, de la musique et un un repas au saveurs d’Orient pour voyager vers les contrées de la Perse.

Avec le comédien Malik Slimane de la compagnie N’Ouzon Ket et le musicien Jean-François Caparroy de la compagnie Barakah.

Sur réservation uniquement

Menu
Kashke Bademjan
Salade Shirazi
Shirin Polo
Yazdi cake
(Allergènes noix, pistaches,amandes)

Menu à partir de 20e (boissons non comprises),
et participation libre pour les artistes   .

Café Les Voyageurs 7 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 6 76 16 58 38 

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English :

L’événement Délices persanes dîner spectacle Lanvéoc a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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