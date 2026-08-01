Délices persanes dîner spectacle Café Les Voyageurs Lanvéoc
mercredi 19 août 2026 · Café Les Voyageurs · Lanvéoc
Informations pratiques
Lanvéoc
Délices persanes dîner spectacle
Café Les Voyageurs 7 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:09:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Des contes, de la musique et un un repas au saveurs d’Orient pour voyager vers les contrées de la Perse.
Avec le comédien Malik Slimane de la compagnie N’Ouzon Ket et le musicien Jean-François Caparroy de la compagnie Barakah.
Sur réservation uniquement
Menu
Kashke Bademjan
Salade Shirazi
Shirin Polo
Yazdi cake
(Allergènes noix, pistaches,amandes)
Menu à partir de 20e (boissons non comprises),
et participation libre pour les artistes .
Café Les Voyageurs 7 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 6 76 16 58 38
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English :
L’événement Délices persanes dîner spectacle Lanvéoc a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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