Délices persanes dîner spectacle Café Les Voyageurs Lanvéoc

Informations pratiques

Lanvéoc

Délices persanes dîner spectacle

Café Les Voyageurs 7 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 20:09:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Des contes, de la musique et un un repas au saveurs d’Orient pour voyager vers les contrées de la Perse.

Avec le comédien Malik Slimane de la compagnie N’Ouzon Ket et le musicien Jean-François Caparroy de la compagnie Barakah.

Sur réservation uniquement

Menu

Kashke Bademjan

Salade Shirazi

Shirin Polo

Yazdi cake

(Allergènes noix, pistaches,amandes)

Menu à partir de 20e (boissons non comprises),

et participation libre pour les artistes .

Café Les Voyageurs 7 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 6 76 16 58 38

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English :

L’événement Délices persanes dîner spectacle Lanvéoc a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime