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AGENDA · Lanvéoc

Initiation à la danse bretonne et mini Fest-Noz Ferme Océ’âne Lanvéoc

dimanche 23 août 2026 · Lanvéoc

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Lieu-dit Kerael
Ville
29160 Lanvéoc
Département
Finistère
Tarif

Lanvéoc

Initiation à la danse bretonne et mini Fest-Noz Ferme Océ’âne

Lieu-dit Kerael Lanvéoc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 18:30:00
fin : 2026-08-23 21:30:00

Date(s) :
2026-08-23

Initiation à la danse bretonne avec le cercle celtique de Korollerien Kraon (18h30-19h30)
Mini fest noz avec musiciens ( 20h 21h30)

Participation à prix libre.
Repas partagé les soirs de mini fest noz.
Chacun apporte un plat salé et/où sucré.

Plus d’infos et réservations au 06 32 24 86 19   .

Lieu-dit Kerael Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 6 32 24 86 19 

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English :

L’événement Initiation à la danse bretonne et mini Fest-Noz Ferme Océ’âne Lanvéoc a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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