Informations pratiques

Lanvéoc

Initiation à la danse bretonne et mini Fest-Noz Ferme Océ’âne

Lieu-dit Kerael Lanvéoc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 18:30:00

fin : 2026-08-23 21:30:00

Date(s) :

2026-08-23

Initiation à la danse bretonne avec le cercle celtique de Korollerien Kraon (18h30-19h30)

Mini fest noz avec musiciens ( 20h 21h30)

Participation à prix libre.

Repas partagé les soirs de mini fest noz.

Chacun apporte un plat salé et/où sucré.

Plus d’infos et réservations au 06 32 24 86 19 .

Lieu-dit Kerael Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 6 32 24 86 19

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English :

L’événement Initiation à la danse bretonne et mini Fest-Noz Ferme Océ’âne Lanvéoc a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime