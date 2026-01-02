Delirious Night Mette Ingvartsen Grand Théâtre Brest

Delirious Night Mette Ingvartsen

Grand Théâtre 60 Rue du Château Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 20:30:00

fin : 2026-04-29 21:30:00

Date(s) :

2026-04-29

La danseuse et chorégraphe danoise, habituée du Quartz offre à neuf performeur d’abandonner leurs corps à une nuit de délire.

Inspirés par la liberté des bals masqués ou des carnavals frénétiques, emportés par la danse et la musique, les interprètes sont propulsés par des élans contagieux de mouvements irrépressibles et rebelles.

Ils expérimentent de nouvelles façons de cohabiter, tandis que leurs corps sont immergés dans un océan de sensations incontrôlables. Parfois ils semblent lutter contre de puissants courants ; à d’autres moments, ils paraissent au contraire s’amuser à chevaucher les vagues sauvages. Pour le public en tout cas, face à ces êtres déchaînés, le plaisir s’avère débordant et communicatif.

Informations pratiques

Durée 1h.

A partir de 16 ans.

Réservation recommandée. .

Grand Théâtre 60 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Delirious Night Mette Ingvartsen

L’événement Delirious Night Mette Ingvartsen Brest a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue