Voyager dans le temps à la Tour Tanguy Tour Tanguy Brest
Voyager dans le temps à la Tour Tanguy Tour Tanguy Brest dimanche 19 avril 2026.
Brest
Voyager dans le temps à la Tour Tanguy
Tour Tanguy Square Pierre Péron Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-08-16 16:30:00
Date(s) :
2026-04-19 2026-05-17 2026-06-14 2026-07-19 2026-08-16
Découvrez cet édifice emblématique de Brest, tour fortifiée du 14ème siècle devenue espace d’interprétation historique. Il abrite des maquettes réalisées par l’artiste brestois Jim E-Sévellec, représentant des événements qui ont marqué l’histoire brestoise ou la ville à différentes époques. Le parcours, immersif, vous permet de saisir le développement de la ville. La visite vous entraine jusqu’au 3ème étage où vous découvrirez un panorama sur l’embouchure de la Penfeld.
Informations pratiques
Durée 1h30.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Brest en vue, au guichet, par téléphone ou en ligne.
L’Office de Tourisme Brest en vue se réserve le droit d’annuler la visite si le nombre minimum de participant (5) n’est pas atteint. .
Tour Tanguy Square Pierre Péron Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 24 96
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English : Voyager dans le temps à la Tour Tanguy
L’événement Voyager dans le temps à la Tour Tanguy Brest a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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