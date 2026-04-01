Voyager dans le temps à la Tour Tanguy Tour Tanguy Brest

Brest

Voyager dans le temps à la Tour Tanguy

Tour Tanguy Square Pierre Péron Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 15:00:00

fin : 2026-08-16 16:30:00

Date(s) :

2026-04-19 2026-05-17 2026-06-14 2026-07-19 2026-08-16

Découvrez cet édifice emblématique de Brest, tour fortifiée du 14ème siècle devenue espace d’interprétation historique. Il abrite des maquettes réalisées par l’artiste brestois Jim E-Sévellec, représentant des événements qui ont marqué l’histoire brestoise ou la ville à différentes époques. Le parcours, immersif, vous permet de saisir le développement de la ville. La visite vous entraine jusqu’au 3ème étage où vous découvrirez un panorama sur l’embouchure de la Penfeld.

Informations pratiques

Durée 1h30.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Brest en vue, au guichet, par téléphone ou en ligne.

L’Office de Tourisme Brest en vue se réserve le droit d’annuler la visite si le nombre minimum de participant (5) n’est pas atteint. .

Tour Tanguy Square Pierre Péron Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 24 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Voyager dans le temps à la Tour Tanguy

L’événement Voyager dans le temps à la Tour Tanguy Brest a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue