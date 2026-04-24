Mini-conférence Les brasseurs de science (Science Comes to Town) Bistrot de la Rade Brest
Mini-conférence Les brasseurs de science (Science Comes to Town) Bistrot de la Rade Brest mercredi 6 mai 2026.
Brest
Mini-conférence Les brasseurs de science (Science Comes to Town)
Bistrot de la Rade 2840 Route de Sainte-Anne-du-Portzic Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 18:00:00
fin : 2026-05-06 19:45:00
Date(s) :
2026-05-06
Des conférences courtes avec des chercheurs et des spécialistes autour de thèmes liés au littoral et au milieu marin.
Ce jour, la conférence portera sur A la découverte de l’émissole tachetée. Un petit requin méconnu qui fréquente la rade de Brest avec Eric Stéphan de l’APECS.
Informations pratiques
Tous public
Durée 1h45
50 places maximum.
Un événement Saint-Pierre a la cote ! .
Bistrot de la Rade 2840 Route de Sainte-Anne-du-Portzic Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 80 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mini-conférence Les brasseurs de science (Science Comes to Town)
L’événement Mini-conférence Les brasseurs de science (Science Comes to Town) Brest a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
À voir aussi à Brest (Finistère)
- L’Instant en Duo Concert classique Rue Émile Zola Brest 27 avril 2026
- Frédéric Ferrer Comment Nicole a tout pété (une histoire de mine et de climat) Le Quartz Brest 28 avril 2026
- TIBO BUAT – TIBO BUAT DANS ELDORADO COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS Brest 29 avril 2026
- Mini-conférence Les brasseurs de science (Science comes to town) Café de la Maison Blanche Brest 29 avril 2026
- Delirious Night Mette Ingvartsen Grand Théâtre Brest 30 avril 2026