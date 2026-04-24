Mini-conférence Les brasseurs de science (Science Comes to Town) Bistrot de la Rade Brest

Brest

Mini-conférence Les brasseurs de science (Science Comes to Town)

Bistrot de la Rade 2840 Route de Sainte-Anne-du-Portzic Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 18:00:00

fin : 2026-05-06 19:45:00

Date(s) :

2026-05-06

Des conférences courtes avec des chercheurs et des spécialistes autour de thèmes liés au littoral et au milieu marin.

Ce jour, la conférence portera sur A la découverte de l’émissole tachetée. Un petit requin méconnu qui fréquente la rade de Brest avec Eric Stéphan de l’APECS.

Informations pratiques

Tous public

Durée 1h45

50 places maximum.

Un événement Saint-Pierre a la cote ! .

Bistrot de la Rade 2840 Route de Sainte-Anne-du-Portzic Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 80 80

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English : Mini-conférence Les brasseurs de science (Science Comes to Town)

L’événement Mini-conférence Les brasseurs de science (Science Comes to Town) Brest a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue