L’Instant en Duo Concert classique Rue Émile Zola Brest
L’Instant en Duo Concert classique Rue Émile Zola Brest lundi 27 avril 2026.
Brest
L’Instant en Duo Concert classique
Rue Émile Zola Auditorium du conservatoire Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 20:00:00
fin : 2026-04-27
Date(s) :
2026-04-27
L’Instant en Duo (Anastasiya Rohashko Quintin, piano Jean-Marie Lions, violon)
vous propose un programme Beethoven Chopin Bartok Prokofiev.
Au programme
Ludwig van Beethoven (1770-1828) sonate op. 30 n° 3 (8ème sonate)
Frédéric Chopin (1810-1849) Fantaisie Impromptu
Béla Bartok (1881-1945) Danses Roumaines
Sergueï Prokofiev (1891-1953) 2ème Sonate en ré majeur op. 94a.
Anastasiya Rohashko Quintin est une pianiste concertiste franco-ukrainienne, formée au prestigieux Conservatoire de Lviv, où elle sort major de promotion comme soliste et en musique de chambre, et où elle a terminé ses études de doctorat.
Elle est lauréate de nombreux concours internationaux: Premier Prix du concours international “Printemps de Crimée”, Premier Prix national de l’Académie de musique de Lviv, 3eme prix du concours international de Brest catégorie Chopin, et Premier prix de l’Union des compositeurs Polonais. Elle est installée en France depuis 2014, y joue et y enseigne. Elle prend la suite de Laurence Allix dans L’Instant en Duo.
Informations pratiques
Lieu auditorium du Conservatoire (rue Emile Zola).
Réservation en ligne. .
Rue Émile Zola Auditorium du conservatoire Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 47 18 79
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English : L’Instant en Duo Concert classique
L’événement L’Instant en Duo Concert classique Brest a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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