Mini-conférence Les brasseurs de science (Science comes to town) Café de la Maison Blanche Brest
Mini-conférence Les brasseurs de science (Science comes to town) Café de la Maison Blanche Brest mercredi 29 avril 2026.
Brest
Mini-conférence Les brasseurs de science (Science comes to town)
Café de la Maison Blanche 2840 Route de Sainte-Anne-du-Portzic Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 18:00:00
fin : 2026-04-29 19:45:00
Date(s) :
2026-04-29
La Mairie de Saint-Pierre vous propose des conférences courtes avec des chercheurs et des spécialistes autour de thèmes liés au littoral et au milieu marin.
Pour le mois d’avril se sera une conférence avec Jean-Yves Besselièvre (Historien spécialisé dans l’histoire militaire, maritime et le patrimoine, Administrateur du Musée national de la Marine de Brest) sur le thème Les fortifications de Brest et du camp retranché Saint-Pierre Fort de Sainte-Anne du Portzic .
Un événement Saint-Pierre a la cote !
Informations pratiques:
Tous public
Durée 1h45
Maximum 50 places. .
Café de la Maison Blanche 2840 Route de Sainte-Anne-du-Portzic Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 80 80
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English : Mini-conférence Les brasseurs de science (Science comes to town)
L’événement Mini-conférence Les brasseurs de science (Science comes to town) Brest a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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