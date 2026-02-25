Le Breton et les pratiques pédagogiques Conférence Faculté des Lettres Victor Ségalen Brest
Faculté des Lettres Victor Ségalen 20 Rue Duquesne Brest Finistère
Début : 2026-04-30 18:00:00
fin : 2026-04-30
2026-04-30
La chute du nombre des locuteurs du breton crée parfois une certaine inquiétude. Pourtant, outre la question du nombre, il faut souligner que l’âge des bretonnants s’est aussi spectaculairement abaissé un sur trois a aujourd’hui moins de 40 ans. Alors puisque les jeunes se voient souvent reprocher de parler un breton totalement différent de leurs ainés, qu’en est-il réellement ? Le travail de terrain présenté ici montre que le breton des enfants est en réalité un phénomène bien plus complexe…
Conférence menée par le Sociolinguiste Erwan Le Pipec.
Informations pratiques
Ouvert à toutes et à tous.
Aucune réservation n’est nécessaire. .
