Frédéric Ferrer Comment Nicole a tout pété (une histoire de mine et de climat) Le Quartz Brest

Alors que, dans le département de l’Allier, un important gisement de lithium attire les convoitises, Frédéric Ferrer signe une nouvelle conférence-spectacle désopilante.

L’orateur, aussi érudit que drolatique (accueilli lors des saisons nomades avec deux précédents opus*) poursuit ses Chroniques du Réchauffement et s’interroge est-ce bien raisonnable de recourir à l’extractivisme le plus éhonté pour réduire notre consommation de CO2 ? Pour ce faire, il reconstitue sur scène le débat public sur les mines de lithium du centre de la France, réunissant toutes les forces en présence, y compris une certaine Nicole, bien décidée à tout faire péter . Une confrontation captivante qui nous éclaire sur l’histoire mondiale du climat.

* À la recherche des canards perdus et De la morue en 2023.

