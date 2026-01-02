Le Roi Lear Mathieu Coblentz La Maison du Théâtre Brest

Le Roi Lear Mathieu Coblentz

La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest Finistère

Avec un esprit de troupe et une énergie survoltée, Mathieu Coblentz, entouré d’une dizaine de comédiens et musiciens, livre une version épique de la tragédie Shakespearienne.

Sur un plateau épuré, ayant pour principal décor le texte et le jeu, les familles de Lear , de Cornouailles, d’Albany et de Gloucester se déchirent, espérant toutes obtenir leur part du royaume. Quand les masques tombent, la trahison et la folie s’invitent sur scène révélant une interrogation centrale comment agit-on devant les béances que fait naître une malédiction familiale ? En reflétant le visage déformé de notre société, les personnages semblent nous mettre en garde contre l’avidité et la monstruosité qui naissent de l’exercice du pouvoir. Shakespeare au sommet de son art !

Informations pratiques

Durée estimée 2h10.

A partir de 13 ans. .

