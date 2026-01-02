Orchestre National de France Grand Théâtre Brest

Orchestre National de France

Grand Théâtre 60 Rue du Château Brest Finistère

Début : 2026-05-04 20:30:00

fin : 2026-05-04

2026-05-04

La plus illustre des formations orchestrales françaises s’associe à Frank Peter Zimmermann, prodige du violon, pour interpréter deux chefs-d’oeuvres de Beethoven et de Brahms.

Un bref coup d’oeil sur la discographie de Frank Peter Zimmermann suffit à résumer l’ampleur du répertoire de ce musicien béni des dieux qui, sur ses Stradivarius successifs, a interprété à peu près tout ce que compte la littérature pour le violon, avec ce même jeu fluide, chantant, naturel et sans emphase.

C’est dire la chance d’entendre un tel maître revenir sur le métier, le rayonnant Concerto de Beethoven.

Avant que l’Orchestre National de France, dirigé par l’éminent Christian Macelaru, nous hissent sur les cimes de la Première de Brahms.

Durée 1h50, entracte compris.

Réservation recommandée. .

