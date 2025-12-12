DÉLIVRÉS DE FAMILLE – THEATRE A L’OUEST Caen

DÉLIVRÉS DE FAMILLE Début : 2026-12-06 à 17:00. Tarif : – euros.

Comment renier ses enfants avec tact ? Au cours d’un dîner d’anniversaire, des parents annoncent à leurs deux enfants trentenaires qu’ils leur offrent tout simplement la liberté ! Grâce à une nouvelle procédure administrative, les parents et les enfants ne sont plus liés par la loi et peuvent enfin devenir des amis sans entrave. Juste des amis ! Mais ce cadeau va entraîner la famille dans un règlement de comptes sans précédent. Les secrets sont révélés et les bons mots fusent ! En sortiront ils indemnes ? « Si vous ne faites pas honte à vos enfants, c’est que vous ne vous amusez pas assez. » – Anonyme

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14