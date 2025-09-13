Demain un autre jour (Chantier d’après Foi Amour Espérance d’Ödön von Horvàth) – Collectif Au Dépourvu Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS

Demain un autre jour (Chantier d’après Foi Amour Espérance d’Ödön von Horvàth) – Collectif Au Dépourvu Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS jeudi 19 mars 2026.

Allemagne, 1932 : Elisabeth, représentante en corsets, fait du porte à porte et se démène pour conserver son emploi dans une société en crise. Tous les moyens sont bons pour garder un toit au dessus de sa tête et quelque chose dans son assiette. Elisabeth a du cran. Elle lutte, au jour le jour, pour sauver sa peau qui ne vaut pas bien cher. À la radio, on entend le bruit des bottes : les nazis sont aux portes du pouvoir.

Réservation auprès de l’accueil (01 40 28 18 48 – caleshalles@actisce.org)

Venez découvrir ce spectacle au centre Ruth Bader Ginsburg !

Du jeudi 19 mars 2026 au vendredi 20 mars 2026 :

vendredi

de 20h00 à 21h00

jeudi

de 20h00 à 21h00

payant

Tarif plein : 13 €

Tarif réduit : 11 €

Paiement sur place en espèces ou par chèque.

Tout public.

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

+33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/