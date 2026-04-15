Démarches administratives et de santé en toute sécurité, Espace Public Numérique Sinceny (EPN), Sinceny
Démarches administratives et de santé en toute sécurité, Espace Public Numérique Sinceny (EPN), Sinceny mercredi 15 avril 2026.
Démarches administratives et de santé en toute sécurité Mercredi 15 avril, 14h00 Espace Public Numérique Sinceny (EPN) Aisne
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:00:00+02:00
Atelier de 2h30 pour gagner en autonomie sur les principaux sites administratifs et de santé : France Connect, Service-public.gouv.fr, Ameli, Mon Espace santé etc…
Espace Public Numérique Sinceny (EPN) 12 rue Achille Chemin 02300 SINCENY Sinceny 02300 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 30 13 05 06 »}]
Atelier pratique pour apprendre à effectuer ses démarches administratives et de santé en ligne.