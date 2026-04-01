Beaubec-la-Rosière

Demi finale aller

Route de Beaubec Beaubec-la-Rosière Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 21:00:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Regardez la Ligue des Champions aux Racines du Goût autour d’un bon repas et d’une super ambiance ! .

Route de Beaubec Beaubec-la-Rosière 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 73 03 99 98

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English : Demi finale aller

L’événement Demi finale aller Beaubec-la-Rosière a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray