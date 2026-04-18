Demi finale retour Beaubec-la-Rosière
Demi finale retour Beaubec-la-Rosière mercredi 6 mai 2026.
Beaubec-la-Rosière
Demi finale retour
Route de Beaubec Beaubec-la-Rosière Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 21:00:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Regardez la Ligue des Champions aux Racines du Goût autour d’un bon repas et d’une super ambiance ! .
Route de Beaubec Beaubec-la-Rosière 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 73 03 99 98
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English : Demi finale retour
L’événement Demi finale retour Beaubec-la-Rosière a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray
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