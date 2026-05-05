Demi Finale Ligue des Champions au Café Breton ! Port de plaisance Perros-Guirec
Demi Finale Ligue des Champions au Café Breton ! Port de plaisance Perros-Guirec mercredi 6 mai 2026.
Perros-Guirec
Demi Finale Ligue des Champions au Café Breton !
Port de plaisance 63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Demi Finale Ligue des Champions au Café Breton. .
Port de plaisance 63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93
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L’événement Demi Finale Ligue des Champions au Café Breton ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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