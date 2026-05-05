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Demi Finale Ligue des Champions au Café Breton ! Port de plaisance Perros-Guirec

Demi Finale Ligue des Champions au Café Breton ! Port de plaisance Perros-Guirec mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Port de plaisance

Adresse : 63 Rue Anatole le Braz

Ville : 22700 Perros-Guirec

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Tarif :

Perros-Guirec

Demi Finale Ligue des Champions au Café Breton !

Port de plaisance 63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-06

Date(s) :
2026-05-06

Demi Finale Ligue des Champions au Café Breton.   .

Port de plaisance 63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93 

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English :

L’événement Demi Finale Ligue des Champions au Café Breton ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de Perros-Guirec

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