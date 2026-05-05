Demi Finale Ligue des Champions au Café Breton ! Port de plaisance Perros-Guirec

Perros-Guirec

Demi Finale Ligue des Champions au Café Breton !

Port de plaisance 63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Demi Finale Ligue des Champions au Café Breton. .

Port de plaisance 63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93

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English :

L’événement Demi Finale Ligue des Champions au Café Breton ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de Perros-Guirec