Fontaine-le-Bourg

Démo country

Route de Tendos Fontaine-le-Bourg Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26 02:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Bistrot du Tendos vous propose une démonstration de danse country !

Déroule de la soirée:

De 20h à 21h30, il y à démo et initiation à la Country,

A partir de 22h30 il y a soirée dansante.

Souvent complets, pensez à réserver pour nos événements ! .

Route de Tendos Fontaine-le-Bourg 76690 Seine-Maritime Normandie

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English : Démo country

L’événement Démo country Fontaine-le-Bourg a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin