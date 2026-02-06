Démo country Fontaine-le-Bourg
Démo country Fontaine-le-Bourg vendredi 26 juin 2026.
Fontaine-le-Bourg
Démo country
Route de Tendos Fontaine-le-Bourg Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26 02:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Bistrot du Tendos vous propose une démonstration de danse country !
Déroule de la soirée:
De 20h à 21h30, il y à démo et initiation à la Country,
A partir de 22h30 il y a soirée dansante.
Souvent complets, pensez à réserver pour nos événements ! .
Route de Tendos Fontaine-le-Bourg 76690 Seine-Maritime Normandie
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English : Démo country
L’événement Démo country Fontaine-le-Bourg a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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