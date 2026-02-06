Fontaine-le-Bourg

Soirée Mojito

Route de Tendos Fontaine-le-Bourg Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Soirée Dansante ce samedi au Bistrot du Tendos

Venez passer une soirée Mojito

Venez danser et faire la fête avec nous ce samedi soir dans une ambiance chaleureuse et festive

Le samedi, nous sommes souvent complets, pensez à réserver pour nos événements .

Route de Tendos Fontaine-le-Bourg 76690 Seine-Maritime Normandie

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English : Soirée Mojito

L’événement Soirée Mojito Fontaine-le-Bourg a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin