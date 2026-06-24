Soirée Années 80′ 90′ Fontaine-le-Bourg
Soirée Années 80′ 90′ Fontaine-le-Bourg samedi 11 juillet 2026.
Fontaine-le-Bourg
Soirée Années 80′ 90′
Route de Tendos Fontaine-le-Bourg Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Soirée Années 80′ samedi 11 juillet au Bistrot du Tendos
Venez danser et faire la fête avec nous ce samedi soir dans une ambiance chaleureuse et festive.
Le samedi, le Bistrot du Tendos est souvent complet, pensez à réserver auparavant. .
Route de Tendos Fontaine-le-Bourg 76690 Seine-Maritime Normandie +33 7 66 87 96 95
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English : Soirée Années 80′ 90′
L’événement Soirée Années 80′ 90′ Fontaine-le-Bourg a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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