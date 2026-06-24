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Soirée tattoo flash au Bistrot du Tendos Fontaine-le-Bourg

Soirée tattoo flash au Bistrot du Tendos Fontaine-le-Bourg vendredi 24 juillet 2026.

Adresse
Route de Tendos
Ville
76690 Fontaine-le-Bourg
Département
Seine-Maritime
Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Fontaine-le-Bourg

Soirée tattoo flash au Bistrot du Tendos

Route de Tendos Fontaine-le-Bourg Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Le Bistrot du Tendos vous propose une soirée tattoo avec Amazone ink avec au menu cochon grillé !

Réservations vivement conseillées
Venez nombreux, ils vous attendent.   .

Route de Tendos Fontaine-le-Bourg 76690 Seine-Maritime Normandie +33 7 66 87 96 95 

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English : Soirée tattoo flash au Bistrot du Tendos

L’événement Soirée tattoo flash au Bistrot du Tendos Fontaine-le-Bourg a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin

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