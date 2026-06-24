Soirée tattoo flash au Bistrot du Tendos Fontaine-le-Bourg
Soirée tattoo flash au Bistrot du Tendos Fontaine-le-Bourg vendredi 24 juillet 2026.
Fontaine-le-Bourg
Soirée tattoo flash au Bistrot du Tendos
Route de Tendos Fontaine-le-Bourg Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Le Bistrot du Tendos vous propose une soirée tattoo avec Amazone ink avec au menu cochon grillé !
Réservations vivement conseillées
Venez nombreux, ils vous attendent. .
Route de Tendos Fontaine-le-Bourg 76690 Seine-Maritime Normandie +33 7 66 87 96 95
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English : Soirée tattoo flash au Bistrot du Tendos
L’événement Soirée tattoo flash au Bistrot du Tendos Fontaine-le-Bourg a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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