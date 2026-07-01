Fête Sainte Anne de Fontaine-le-Bourg City-Stade Fontaine-le-Bourg

Informations pratiques

Fontaine-le-Bourg

Fête Sainte Anne de Fontaine-le-Bourg

City-Stade 733 Rue Delamare Deboutteville Fontaine-le-Bourg Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-25 09:00:00

fin : 2026-07-26 23:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Le week-end du 25 et 26 juillet, le comité des fêtes de Fontaine-le-Bourg vous invite à sa Fête Sainte Anne.

Tout le week-end, profitez de la fête foraine à deux pas de chez vous mais également de plusieurs animations.

Au programme du samedi

– La buvette ouverte dès 19h30

– Le spectacle musicale de Modern Vintage à 20h30

– Le fin d’artifice final à 23h

Le dimanche, en plus de la fête foraine, venez assister à la démonstration de danse country à 15h.

Venez nombreux ! .

City-Stade 733 Rue Delamare Deboutteville Fontaine-le-Bourg 76690 Seine-Maritime Normandie

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English : Fête Sainte Anne de Fontaine-le-Bourg

L’événement Fête Sainte Anne de Fontaine-le-Bourg Fontaine-le-Bourg a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin