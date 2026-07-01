Fête Sainte Anne de Fontaine-le-Bourg City-Stade Fontaine-le-Bourg
samedi 25 juillet 2026 · City-Stade · Fontaine-le-Bourg
Informations pratiques
Fontaine-le-Bourg
Fête Sainte Anne de Fontaine-le-Bourg
City-Stade 733 Rue Delamare Deboutteville Fontaine-le-Bourg Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-07-26 23:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Le week-end du 25 et 26 juillet, le comité des fêtes de Fontaine-le-Bourg vous invite à sa Fête Sainte Anne.
Tout le week-end, profitez de la fête foraine à deux pas de chez vous mais également de plusieurs animations.
Au programme du samedi
– La buvette ouverte dès 19h30
– Le spectacle musicale de Modern Vintage à 20h30
– Le fin d’artifice final à 23h
Le dimanche, en plus de la fête foraine, venez assister à la démonstration de danse country à 15h.
Venez nombreux ! .
City-Stade 733 Rue Delamare Deboutteville Fontaine-le-Bourg 76690 Seine-Maritime Normandie
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English : Fête Sainte Anne de Fontaine-le-Bourg
L’événement Fête Sainte Anne de Fontaine-le-Bourg Fontaine-le-Bourg a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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