Fontaine-le-Bourg

Soirée dansante du Bistrot

Route de Tendos Fontaine-le-Bourg Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-25

Soirées dansantes au Bistrot du Tendos, où vous pourrez savourer une cuisine française authentique avec des plats faits maison et des produits frais préparés quotidiennement. .

Route de Tendos Fontaine-le-Bourg 76690 Seine-Maritime Normandie +33 7 66 87 96 95 lebistrotdutendos@gmail.com

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English : Soirée dansante du Bistrot

L’événement Soirée dansante du Bistrot Fontaine-le-Bourg a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin