Démocratie mon amour ! Le Bello d’Hiver 25-26 Le Bellovidère Beauvoir vendredi 6 février 2026.

Le Bellovidère 1 Rue de la Paix Beauvoir Yonne

Début : 2026-02-06 17:00:00

fin : 2026-02-08

2026-02-06 2026-02-08

La démocratie, c’est un doux rêve qu’on n’atteint pas toujours. Pas souvent. C’est aussi une épine dans le pied. Ça va souvent plus vite de prendre des décisions tout seul. La démocratie, c’est long.

Démocratie, mon amour, ce n’est pas un petit manuel des parfaits démocrates. C’est une ode à la démocratie. Avec la conscience que, certes, ça n’est pas simple mais que ça vaut quand même le coup d’essayer.

“ Le fascisme n’est pas le contraire de la démocratie, mais son évolution en temps de crise. ” Bertolt Brecht

“ La démocratie ne va pas de soi. Il faut se battre pour elle chaque jour, sinon nous risquons de la perdre. “ Paul Auster .

Le Bellovidère 1 Rue de la Paix Beauvoir 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 41 17 81 resa@lebellovidere.net

