Démonstration aux forges de Pyrène, Les Forges de Pyrène, Montgailhard

Informations pratiques

Démonstration aux forges de Pyrène 19 et 20 septembre Les Forges de Pyrène Ariège

Tarif réduit unique : 7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Journées européennes du patrimoine aux Forges de Pyrène

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, plongez dans l’univers authentique des Forges de Pyrène, véritable livre vivant de notre histoire. Ce lieu unique vous transporte aux XIXe et XXe siècles à travers des ateliers animés, des démonstrations et des rencontres passionnantes.

Partez à la rencontre du forgeron, du fournier et de son four à pain, du maître d’école dans son atelier d’écriture, du vannier et du sabotier. Découvrez également la forge à martinet, où la force de l’eau actionne un impressionnant marteau hydraulique, témoin du patrimoine sidérurgique ariégeois et du savoir-faire des anciens maîtres de forge.

Le musée des métiers dévoile une collection exceptionnelle de plus de 5 000 outils anciens, témoins des savoir-faire artisanaux d’autrefois.

Ne manquez pas « Les Âges de la vie » : Baptistou, 85 ans, vous invite à un voyage émouvant et ludique dans le temps. À travers une scénographie interactive, il raconte son histoire à sa petite-fille Marion et fait revivre le quotidien des années 1900. Un moment de partage intergénérationnel à vivre en famille.

Le musée du Fer vous fera découvrir la grande épopée du fer en Ariège, entre traditions, innovations et histoire industrielle.

À l’occasion de cet événement, profitez également de l’ouverture exceptionnelle des réserves du musée et de la Maison du Forgeron, habituellement fermées au public, ainsi que d’une exposition de photographies anciennes consacrée aux savoir-faire d’autrefois.

Informations pratiques

Horaires : de 10h à 18h.

Tarif réduit unique : 7 €.

Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.

Billetterie en ligne : https://foix-tourisme.oxygeno.fr/

ℹ️ Plus d’informations : www.forges-de-pyrene.com

Les Forges de Pyrène Avenue de Paris, 09330 Montgailhard, France Montgailhard 09330 Ariège Occitanie 0534093060 https://www.forges-de-pyrene.com [{« link »: « https://foix-tourisme.oxygeno.fr/ »}, {« link »: « http://www.forges-de-pyrene.com »}] Créée pendant la Révolution à l’emplacement d’un moulin à fer mentionné dès le XVe siècle, la forge à la catalane de Montgaillard fut transformée vers 1860 en taillanderie, en conservant l’essentiel des bâtiments et du dispositif hydraulique et en bénéficiant de nouveaux équipements : martinets et fours de réchauffement. La métallurgie au bois, dite « indirecte » parce que le fer s’obtenait sans passer par l’étape de la fonte, était spécifique des Pyrénées ariégeoises. La soufflerie à trompe constituait l’originalité du procédé. La roue hydraulique verticale, l’arbre à cames et le marteau à platiner les outils servirent pour la taillanderie. Les bâtiments qui les abritent sont en moellons épais, représentatifs de l’architecture rurale environnante. L’ensemble a été racheté par le département de l’Ariège en 1987 et accueille aujourd’hui le musée de la forge.

Journées Européennes du Patrimoine aux Forges de Pyrène

©Office de Tourisme Foix-Ariège-Pyrénées