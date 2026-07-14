Informations pratiques

Barfleur

Démonstration Barfleur fête son patrimoine !

14 Rue Saint-Nicolas Barfleur Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 21:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Barfleur fête son partimoine au Musée Atelier !

Tout au long du week-end, venez découvrir les expositions, stands, animations, démonstrations et concerts gratuits ! Une belle occasion de se rencontrer, échanger et découvrir l’histoire et les acteurs de notre territoire. .

14 Rue Saint-Nicolas Barfleur 50760 Manche Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Démonstration Barfleur fête son patrimoine !

L’événement Démonstration Barfleur fête son patrimoine ! Barfleur a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Cotentin Le Val de Saire