Démonstration Barfleur fête son patrimoine ! Barfleur
samedi 19 septembre 2026 · Barfleur
Informations pratiques
Barfleur
Démonstration Barfleur fête son patrimoine !
14 Rue Saint-Nicolas Barfleur Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 21:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Barfleur fête son partimoine au Musée Atelier !
Tout au long du week-end, venez découvrir les expositions, stands, animations, démonstrations et concerts gratuits ! Une belle occasion de se rencontrer, échanger et découvrir l’histoire et les acteurs de notre territoire. .
14 Rue Saint-Nicolas Barfleur 50760 Manche Normandie
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English : Démonstration Barfleur fête son patrimoine !
L’événement Démonstration Barfleur fête son patrimoine ! Barfleur a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Cotentin Le Val de Saire
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