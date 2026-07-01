Démonstration : Barfleur fête son patrimoine !, Musée Atelier, Barfleur

Informations pratiques

Démonstration : Barfleur fête son patrimoine ! 19 et 20 septembre Musée Atelier Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Barfleur fête son partimoine au Musée Atelier !

Tout au long du week-end, venez découvrir les expositions, stands, animations, démonstrations et concerts gratuits ! Une belle occasion de se rencontrer, échanger et découvrir l’histoire et les acteurs de notre territoire.

Musée Atelier 14 rue Saint-Nicolas, 50760 Barfleur Barfleur 50760 Manche Normandie 06 70 79 38 51 https://www.helloasso.com/associations/musee-atelier-de-barfleur https://www.facebook.com/museeatelierbarfleur Le Musée Atelier de Barfleur est un projet associatif destiné à faire (re)découvrir notre patrimoine. Entre tradition et modernité, passé et avenir, théorie et pratique, le musée atelier a pour vocation de mettre en lumière et de transmettre l’histoire maritime barfleuraise. Parking à proximité sur le port de Barfleur.

Barfleur fête son partimoine au Musée Atelier !

© Musée Atelier de Barfleur – collection Maurice Thion – Prêt Saulgeot