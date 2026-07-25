Village des antiquaires de Barfleur Barfleur
jeudi 20 août 2026 · Barfleur
Informations pratiques
Barfleur
Village des antiquaires de Barfleur
Barfleur Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-20 10:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Événement incontournable du Cotentin et labellisé CNCAO, Le Village des antiquaires de Barfleur est le plus grand salon d’antiquités du Cotentin. Plus de 40 professionnels s’installent sur le joli port d’échouage dans un village de tentes. Entrée libre. Dégustation d’huîtres, planches mixtes et boissons au Bar du Village. 4 jours de chine et de convivialité. .
Barfleur 50760 Manche Normandie +33 6 43 22 32 81 barfleurartetpatrimoine@gmail.com
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English : Village des antiquaires de Barfleur
L’événement Village des antiquaires de Barfleur Barfleur a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Cotentin Le Val de Saire
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