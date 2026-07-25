Informations pratiques

Barfleur

Village des antiquaires de Barfleur

Barfleur Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-20 10:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Événement incontournable du Cotentin et labellisé CNCAO, Le Village des antiquaires de Barfleur est le plus grand salon d’antiquités du Cotentin. Plus de 40 professionnels s’installent sur le joli port d’échouage dans un village de tentes. Entrée libre. Dégustation d’huîtres, planches mixtes et boissons au Bar du Village. 4 jours de chine et de convivialité. .

Barfleur 50760 Manche Normandie +33 6 43 22 32 81 barfleurartetpatrimoine@gmail.com

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English : Village des antiquaires de Barfleur

L’événement Village des antiquaires de Barfleur Barfleur a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Cotentin Le Val de Saire