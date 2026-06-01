Barfleur

Feu d’artifice

Barfleur Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Quai Henri Chardon. .

Barfleur 50760 Manche Normandie

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English : Feu d’artifice

L’événement Feu d’artifice Barfleur a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cotentin Le Val de Saire