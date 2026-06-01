Feu d’artifice Barfleur
Feu d’artifice Barfleur dimanche 9 août 2026.
Barfleur
Feu d’artifice
Barfleur Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Quai Henri Chardon. .
Barfleur 50760 Manche Normandie
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English : Feu d’artifice
L’événement Feu d’artifice Barfleur a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cotentin Le Val de Saire
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