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Feu d’artifice Barfleur

Feu d’artifice Barfleur

Feu d’artifice Barfleur dimanche 9 août 2026.

Ville : 50760 Barfleur

Département : Manche

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Tarif :

Barfleur

Feu d’artifice

Barfleur Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Quai Henri Chardon.   .

Barfleur 50760 Manche Normandie  

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English : Feu d’artifice

L’événement Feu d’artifice Barfleur a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cotentin Le Val de Saire

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