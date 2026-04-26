L’Été Musical de Barfleur Barfleur
L’Été Musical de Barfleur Barfleur jeudi 30 juillet 2026.
Barfleur
L’Été Musical de Barfleur
Rue Saint-Nicolas Barfleur Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
CLAIRE DÉSERT et EMMANUEL STROSSER, piano à quatre mains
PROGRAMME
BRAHMS Sonate en mi bémol Majeur op 120,
CHAUSSON Andante et Allegro,
DEBUSSY Rhapsodie,
POULENC Sonate. .
Rue Saint-Nicolas Barfleur 50760 Manche Normandie lesamisdeleglisedebarfleur@gmail.com
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English : L’Été Musical de Barfleur
CLAIRE DÉSERT and EMMANUEL STROSSER, piano four hands
L’événement L’Été Musical de Barfleur Barfleur a été mis à jour le 2026-04-26 par OT Cotentin Le Val de Saire
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