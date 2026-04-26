Barfleur

L’Été Musical de Barfleur

Rue Saint-Nicolas Barfleur Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

CLAIRE DÉSERT et EMMANUEL STROSSER, piano à quatre mains

PROGRAMME

BRAHMS Sonate en mi bémol Majeur op 120,

CHAUSSON Andante et Allegro,

DEBUSSY Rhapsodie,

POULENC Sonate. .

Rue Saint-Nicolas Barfleur 50760 Manche Normandie lesamisdeleglisedebarfleur@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’Été Musical de Barfleur

CLAIRE DÉSERT and EMMANUEL STROSSER, piano four hands

L’événement L’Été Musical de Barfleur Barfleur a été mis à jour le 2026-04-26 par OT Cotentin Le Val de Saire