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L’Été Musical de Barfleur Barfleur

L’Été Musical de Barfleur Barfleur

L’Été Musical de Barfleur Barfleur jeudi 30 juillet 2026.

Adresse : Rue Saint-Nicolas

Ville : 50760 Barfleur

Département : Manche

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Barfleur

L’Été Musical de Barfleur

Rue Saint-Nicolas Barfleur Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

CLAIRE DÉSERT et EMMANUEL STROSSER, piano à quatre mains
PROGRAMME

BRAHMS Sonate en mi bémol Majeur op 120,
CHAUSSON Andante et Allegro,
DEBUSSY Rhapsodie,
POULENC Sonate.   .

Rue Saint-Nicolas Barfleur 50760 Manche Normandie   lesamisdeleglisedebarfleur@gmail.com

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English : L’Été Musical de Barfleur

CLAIRE DÉSERT and EMMANUEL STROSSER, piano four hands

L’événement L’Été Musical de Barfleur Barfleur a été mis à jour le 2026-04-26 par OT Cotentin Le Val de Saire

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